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Прокуратура требует заменить 5,5 км ветхих теплосетей в Октябрьском районе Пензы

13:25 | 20.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Прокурор Октябрьского района Пензы направил в суд исковое заявление к ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» с требованием заменить участки тепловых сетей общей протяженностью 5,5 км.

Прокуратура требует заменить 5,5 км ветхих теплосетей в Октябрьском районе Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В деятельности теплоснабжающей организации выявлены факты эксплуатации находящихся в ее ведении нескольких отрезков трубопроводов тепловых сетей общей протяженностью более 5,5 км с истекшим нормативным сроком службы, введенных в эксплуатацию еще в 1967–1991 годах, на которых с начала текущего отопительного периода произошли многочисленные аварийные ситуации, вызванные повреждением труб атмосферной коррозией», — прокомментировала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что данные участки теплосетей не были включены в программу капремонта на 2017 год.

«Иск судом принят к производству», — отметила старший помощник прокурора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые информация о том, что прокуратура Октябрьского района Пензы намерена через суд добиваться замены ветхих теплосетей, была озвучена 6 февраля 2017 года.

Тогда прокурор Пензенской области Наталья Канцерова заявила, что основной причиной перебоев с теплом является значительный износ сетей, который составляет примерно 70–80%. Однако протяженность участков, которые необходимо заменить, она не уточнила.
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