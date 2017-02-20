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Житель Пензы отсудил у управляющей компании «Лев» 5 тыс. рублей за комаров в квартире

16:31 | 20.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. ООО «Управляющая компания «Лев» выплатит жителю Пензы компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей за комаров в квартире.

Житель Пензы отсудил у управляющей компании «Лев» 5 тыс. рублей за комаров в квартире

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В течение двух месяцев истец обращался по телефону в управляющую компанию по поводу обработки техподвала дома от комаров, постоянно проникающих в квартиру, а также в Госжилстройтехинспекцию. Он счел, что ответчик, нарушив закон «О защите прав потребителей», нанес вред его здоровью и членов его семьи», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда Пензы.

Он уточнил, что мужчина просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

«ООО «УК «Лев» признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, суд также взыскал с управляющей компании штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя.

«Решение не вступило в законную силу», — добавил представитель суда.
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