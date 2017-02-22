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Руководство «Т Плюс» поблагодарило бригады, трудившиеся в Пензе после аварии на ТЭЦ-1

13:10 | 22.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Руководство ПАО «Т Плюс» выразило благодарность всем сотрудникам компании, которые после аварии на ТЭЦ-1 в Пензе трудились над обеспечением работоспособности станции и восстанавливали теплоснабжение в нескольких сотнях домов.

Руководство «Т Плюс» поблагодарило бригады, трудившиеся в Пензе после аварии на ТЭЦ-1

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наперекор природе — обрушившимся на город 30-градусным морозам, рабочие несколько суток непрерывно старались сохранить тепло для горожан. Пока одни бригады не давали остановиться пензенской ТЭЦ-1, где из-за аварии на оборудовании рухнула часть крыши котлотурбинного цеха, другие специалисты в авральном порядке восстанавливали три основные тепломагистрали, ведущие от станции в город», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

В организации добавили, что благодаря наличию филиальной сети удалось оперативно привлечь специалистов из других регионов.

«К ликвидации порывов в Пензе были привлечены представители Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Владимира, Кирова, Перми, Оренбурга и Екатеринбурга. Всего группа «Т Плюс» мобилизовала 137 человек и 20 единиц техники. Огромная благодарность всем сотрудникам тех организаций, которые оказали деятельную помощь в ликвидации последствий аварий», — сказали в пресс-службе.
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