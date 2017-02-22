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Мэр Пензы проинформировал депутатов об обсуждении в Госдуме проблемы ветхого жилья

14:25 | 22.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проинформировал депутатов городской думы об итогах заседания правления Союза российских городов, состоявшегося в Госдуме накануне, на котором он выступил с инициативой обратиться за помощью в расселении ветхих домов к правительству России.

Мэр Пензы проинформировал депутатов об обсуждении в Госдуме проблемы ветхого жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время в Пензе особенно остро встал вопрос расселения многоквартирных домов, имеющих физический износ более 60–80%. […] В настоящее время возможности расселения таких домов уже нет. Такая же ситуация и в других регионах. Выступил с предложением продлить действие программы по расселению ветхого и аварийного жилья или создать новую, на условиях софинансирования 50/50 — половину федеральный центр, половину регион», — сказал Виктор Кувайцев после рассмотрения повестки в ходе 31-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в среду, 22 февраля.

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Он отметил, что коллеги из других городов поддержали это предложение.

Мэр обратился к депутатам с просьбой активнее привлекать к участию в программе жителей своих округов в случае ее принятия.

«В свое время, когда программа по переселению граждан только начинала работать, губернатор Иван Белозерцев, будучи главой города, убеждал исполнительную власть включать в нее как можно больше ветхих домов. Условия софинансирования были 95/5, то есть жилье строилось практически за федеральные деньги», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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