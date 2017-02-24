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Мэр Пензы потребовал очистить тротуары от снежной каши

11:39 | 24.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил привести в надлежащий вид тротуары, на которых в связи с пришедшим в регион потеплением образовалась снежная каша.

Мэр Пензы потребовал очистить тротуары от снежной каши

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Чтобы не вызывать возмущения горожан, качеству очистки пешеходных зон нужно уделить должное внимание. Кроме того, так как часть из них содержат частные предприятия, необходимо достигнуть с ними договоренность в плане заключения соглашения о своевременном вывозе снега, который после очистки тротуаров нередко попадает на проезжую часть», — сказал он, обращаясь к ответственным чиновникам по итогам выездного совещания, проведенного в пятницу, 24 февраля.

Виктор Кувайцев добавил, что представители МУП «Пензадормост» должны сделать акцент на ликвидации снежных валов.

Также глава администрации города обратил внимание на то, что с повышением температуры воздуха жители стали все чаще выходить на прогулки, поэтому парки и скверы должны быть готовы к приему людей.

В частности, Виктор Кувайцев указал на скопление воды на улице Пионерской и поручил устранить его в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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