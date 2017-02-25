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Мэр Пензы поручил нацелить управляющие компании на тщательный мониторинг домов

10:17 | 25.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику городского управления ЖКХ Андрею Гришину нацелить руководителей управляющих компаний на тщательный мониторинг состояния жилого фонда, чтобы оперативно устранять протечки кровель.

Мэр Пензы поручил нацелить управляющие компании на тщательный мониторинг домов

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 25 февраля, он лично выехал в дом №27 на улице Карпинского, жители которого пожаловались на протекающую крышу, из-за чего вода попадает в квартиры, где мокнут стены и потолки.

По словам мастера обслуживающей организации, в результате намокания произошло незначительное отслоение торцевой стены на глубину не более 3–5 мм.

«Конструкция дома предусматривает несущие стены внутри здания, поэтому разрушение ему не грозит», — подчеркнул он.

В свою очередь Андрей Гришин пояснил, что собственникам необходимо обратиться в управляющую компанию ОАО «Жилье-26» для составления акта обследования помещений, а затем предъявить претензии для возмещения ущерба.

Кроме того, управляющей организации со стороны управления ЖКХ Пензы будет выдано предписание в связи с ненадлежащим содержанием общедомового имущества.

Подводя итог выезда, Виктор Кувайцев отметил, что обходы домов должны быть ежедневными.

«Необходимо проинструктировать руководителей УК и нацелить их на тщательный мониторинг состояния жилого фонда, чтобы оперативно устранять протечки кровель. Эта проблема актуальна, учитывая прогнозы погоды, которые говорят о том, что в ближайшее время к нам идут морозы. Перепады температур могут способствовать ухудшению состояния стен в таких домах», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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