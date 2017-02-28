Пензенский губернатор пригласил замглавы Минстроя РФ на форум по вопросам ЖКХ ЖКХ

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пригласил заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса принять участие в форуме по вопросам ЖКХ, который намечено провести в регионе в 2017 году.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, Андрей Чибис принял данное предложение.

Встреча Андрея Чибиса и Ивана Белозерцева состоялась в рамках инвестиционного форума в Сочи. В ходе нее обсуждались вопросы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Согласно озвученным данным, в Пензенской области число отремонтированных домов ежегодно увеличивается — в 2015 году их было 53, в 2016 году — 118, а в 2017 году намечено привести в нормативное состояние 170 МКД.

Андрей Чибис отметил высокий уровень организации работы в этом направлении, благодаря чему достигнуты положительные результаты.