«Т Плюс» направит на ремонт теплосетей в Пензе 206 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. ПАО «Т Плюс» направит 206 млн. рублей на ремонт теплосетей в Пензе в рамках инвестпрограммы 2017 года. Об этом сообщил директор Мордовского филиала компании Александр Суслов в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 2 марта.

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«Это 14 участков. Они уже обозначены — с протяженностью, с диаметром [труб], с адресами», — уточнил он.

Александр Суслов добавил, что подрядные организации, ответственные за выполнение ремонта, станут известны в ближайшее время.

«По первым шести, которые были ранее запланированы, еще до возникновения этого инцидента [аварии на ТЭЦ-1, произошедшей 26 января 2017 года], практически уже идут торги. [...] Восемь участков — на выходе», — пояснил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

Он выразил надежду на то, что к маю будут заключены все договоры, после чего начнутся ремонтные работы.

При этом Александр Суслов подчеркнул, что запланированный объем вряд ли можно назвать полноценной модернизацией.

«Хотя бы нам на эту сумму «запаять» дыры», — отметил руководитель филиала.

Он сообщил, что на сегодняшний день разработана инвестиционная программа на 3 года, при этом приблизительная сумма необходимых затрат составляет 240–250 млн. рублей ежегодно.

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«Чем обусловлена такая цифра? Можно дать, грубо говоря, и миллиард, но кто его освоит? Нет подрядных организаций, которые могут освоить эти деньги. […] Это проблема не только Пензы. Это проблема, к сожалению, всей России», — отметил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

По его словам, помимо инвестиционной программы, будут выполняться работы в рамках ремонтной, по которой в прошлом году только по результатам опрессовки заменили около 1 км труб.

Говоря о сроках ремонта, Александр Суслов пояснил, что стоит задача начать их на ранее выявленных аварийных участках, не дожидаясь лета — в конце марта и апреле.