Иван Белозерцев призвал не допустить повторения в Пензе кировской трагедии ЖКХ

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не допустить повторения трагедия в Кирове, где гулявшую с внуком женщину убило грудой снега, сошедшей с крыши.

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«Сейчас, как передают средства массовой информации, идет тотальная проверка управляющих компаний. Это правильно, чтобы еще раз не произошло чрезвычайное происшествие», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 6 марта.

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Он поручил ответственным чиновникам взять работы по очистке крыш от снега и наледи на особый контроль.

«Мы должны учиться на чужих ошибках», — подчеркнул Иван Белозерцев.

«Еще остались у нас жилые дома со скатными крышами, где скопилась наледь. Есть ледяные глыбы, которые могут при теплой температуре сорваться, не дай бог произойдет непоправимое», — отметил губернатор Пензенской области.