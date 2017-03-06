Губернатор поручил покрасить ограждения вдоль тротуаров в Пензе в один цвет ЖКХ

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил покрасить металлические ограждения, установленные в Пензе вдоль тротуаров для безопасности пешеходов, в один цвет.

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«У нас то коричневые, то желтые, то серые. Нужно выбрать один стиль и в этом году покрасить по городу в один цвет. Это будет по-другому смотреться», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 6 марта.

Он также обратил внимание на необходимость ремонта металлических конструкций, поврежденных в результате ДТП.

«Они покосившиеся, их надо срезать — уже не восстановишь», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона также призвал привести к единообразию фасады зданий.

«Этим надо заниматься», — подчеркнул губернатор, отметив, что важен комплексный подход.