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Губернатор поручил покрасить ограждения вдоль тротуаров в Пензе в один цвет

11:06 | 06.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил покрасить металлические ограждения, установленные в Пензе вдоль тротуаров для безопасности пешеходов, в один цвет.

Губернатор поручил покрасить ограждения вдоль тротуаров в Пензе в один цвет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас то коричневые, то желтые, то серые. Нужно выбрать один стиль и в этом году покрасить по городу в один цвет. Это будет по-другому смотреться», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 6 марта.

Он также обратил внимание на необходимость ремонта металлических конструкций, поврежденных в результате ДТП.

«Они покосившиеся, их надо срезать — уже не восстановишь», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона также призвал привести к единообразию фасады зданий.

«Этим надо заниматься», — подчеркнул губернатор, отметив, что важен комплексный подход.
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