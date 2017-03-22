Администрация Пограничного сельсовета примет в собственность участок теплотрассы ЖКХ

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Суд обязал администрацию Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области поставить на учет в качестве бесхозяйного участок теплотрассы для последующего принятия его в муниципальную собственность при отсутствии других правообладателей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, протяженность участка составляет 300 метров.

«Прокурор направил в районный суд административное исковое заявление с требованием признать бездействие органа местного самоуправления незаконным и обязать поставить указанный участок теплотрассы на учет в качестве бесхозяйного в органе, осуществляющем госрегистрацию права на недвижимое имущество, для последующего принятия его в муниципальную собственность при отсутствии других правообладателей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что суд удовлетворил требования прокурора.

«Решение в законную силу пока не вступило», — отметила Светлана Артамонова.