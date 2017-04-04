В Заречном на конкурс «Мой дом, мой двор» поступило более 100 заявок ЖКХ

Заречный, 4 апреля 2017. PenzaNews. 108 заявок поступило на конкурс общественных инициатив по благоустройству территорий «Мой дом, мой двор» в Заречном Пензенской области.

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Ожидается, что до 19 апреля пройдет заседание конкурсной комиссии, на котором будут рассмотрены заявки и составлен план реализации мероприятий.

Все заявившиеся дома будут состязаться в номинации «Лучший цветник».

Представители четырех из них также поборются за звание «Лучшего подъезда».

Заявки в категории «Лучший балкон» будут приниматься от желающих только по факту — после выполнения всего объема работ.

В конце апреля – начале мая во дворы участников конкурса будут доставлены грунт и необходимый посадочный материал. Также запланировано проведение экскурсии для инициаторов проектов в ботанический сад Пензы. Кроме того, в течение всего лета в рамках конкурса будут проходить праздники двора.

Торжественное подведение итогов с награждением победителей и призеров состоится в первую неделю сентября, сообщает управление общественных связей Заречного.