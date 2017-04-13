Предприятия Заречного помогут участникам конкурса «Мой дом, мой двор» ЖКХ Заречный, 13 апреля 2017. PenzaNews. Муниципальные предприятия Заречного Пензенской области окажут содействие участникам городского конкурса «Мой дом, мой двор – 2017». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, часть мероприятий, например, асфальтирование дорог и установку лавочек планируется реализовать в рамках проекта «Формирование современной городской среды». Некоторые работы выполнят сотрудники МУП «ЖСКХ». МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» окажет жителям помощь в предоставлении грунта и посадочного материала для озеленения придомовой территории. Помимо этого, участники конкурса ознакомятся с передовым опытом в сфере благоустройства городских территорий. В течение 2017 года для них запланировано три поездки — в ботанический сад имени И.И. Спрыгина, на VI московский международный фестиваль садов и цветов и на фестиваль «Воронеж — город-сад». Нашли ошибку в тексте?

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