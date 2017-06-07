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Руководитель «Кузнецкмежрайгаза» оштрафован за коррупционное правонарушение

16:49 | 07.06.2017 | ЖКХ

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Кузнецк, 7 июня 2017. PenzaNews. Штраф в размере 20 тыс. рублей назначен исполняющему обязанности генерального директора ОАО «Кузнецкмежрайгаз» Владимиру Тюрину за коррупционное правонарушение, допущенное при трудоустройстве бывшего госслужащего.

Руководитель «Кузнецкмежрайгаза» оштрафован за коррупционное правонарушение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в марте 2015 года при трудоустройстве бывшего сотрудника управления Росреестра по Пензенской области на работу в ОАО «Кузнецкмежрайгаз» новый работодатель в 10-дневный срок не сообщил о заключении договора представителю его нанимателя по последнему месту государственной службы», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что постановление вступило в законную силу.

«Штраф нарушителем оплачен», — уточнила собеседница агентства.
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