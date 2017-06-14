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В Земетчинском районе руководители двух организаций наказаны за незапечатанные квитанции

09:41 | 14.06.2017 | ЖКХ

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Земетчино, 14 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 500 рублей назначено гендиректору ООО «Водоканал» и исполняющему обязанности председателя сельскохозяйственного производственного обслуживающего кооператива «Ласкор» в Земетчинском районе Пензенской области за нарушения законодательства о персональных данных.

В Земетчинском районе руководители двух организаций наказаны за незапечатанные квитанции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что выставляемые ими квитанции на оплату услуг по холодному водоснабжению рассылаются абонентам в незапечатанном виде и не упаковываются конверты. Таким образом, ООО «Водоканал» и СПОК «Ласкор» не обеспечили принятие надлежащих мер для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что в отношении руководителей организаций были возбуждены дела об административном правонарушении.

«Устранение допущенных нарушений находится на контроле прокуратуры Земетчинского района», — резюмировала собеседница агентства.
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