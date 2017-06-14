В Земетчинском районе руководители двух организаций наказаны за незапечатанные квитанции ЖКХ

Земетчино, 14 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 500 рублей назначено гендиректору ООО «Водоканал» и исполняющему обязанности председателя сельскохозяйственного производственного обслуживающего кооператива «Ласкор» в Земетчинском районе Пензенской области за нарушения законодательства о персональных данных.

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«Установлено, что выставляемые ими квитанции на оплату услуг по холодному водоснабжению рассылаются абонентам в незапечатанном виде и не упаковываются конверты. Таким образом, ООО «Водоканал» и СПОК «Ласкор» не обеспечили принятие надлежащих мер для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что в отношении руководителей организаций были возбуждены дела об административном правонарушении.

«Устранение допущенных нарушений находится на контроле прокуратуры Земетчинского района», — резюмировала собеседница агентства.