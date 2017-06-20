Жителей четырех районов Пензенской области предупредили о временном отключении газа ЖКХ

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Жители четырех районов Пензенской области — Городищенского, Камешкирского, Шемышейского и Колышлейского — на время останутся без газа из-за ремонтных работ.

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Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», проводить их будут специалисты ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Планируется, что в среду, 5 июля, с 8.00 до 17.00 отключение затронет абонентов, проживающих в Городищенском районе — Сурске, Верхней и Средней Елюзани, Канаевке, Мордовском Ишиме, Николо-Райском, Новых Забалках, Старых Турдаках, Трескино, на станции Шнаево, в поселках Затон, Камыш, Красный и Трушнино; а также в селе Дубровки Камешкирского района и селе Колдаис Шемышейского района.

Кроме того, в среду, 12 июля, с 8.00 до 17.00 планируется приостановить газоснабжение в Колышлейском районе — в деревнях Апраксино, Давыдовка, Пановка, Плещеевка, Чеботаевка, Скрипицино, Старая Потловка и селе Черкасск.