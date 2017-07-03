В некоторых селах Никольского и Сосновоборского районов временно отключат газ ЖКХ

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Газоснабжение некоторых населенных пунктов Никольского и Сосновоборского районов Пензенской области будет приостановлено на 4 часа в четверг, 20 июля.

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Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», эта мера необходима в связи с проведением плановых ремонтных работ компанией «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

В Никольском районе отключение затронет абонентов, проживающих в городе Никольске, селах Ахматовка, Базарная Кеньша, Большое Пермиево, Зеленодольское, Карамалы, Кравково, Лопуховка, Маис, Новая Селя, Прудное, Серман, Старая Селя и Столыпино, деревнях Маховка, Покровка и Субботино, а также на железнодорожной станции Ночка.

Кроме того, будет приостановлено газоснабжение сел Архангельское, Вачелай, Кряжимское, Малая Садовка, Нижний Мывал, Николо-Барнуки, Озерки, Русский Качим, Сюзюмское, Шкудим и Шугурово Сосновоборского района.

Планируется, что во всех этих населенных пунктах газа не будет с 9.00 до 13.00.