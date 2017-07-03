16:01:03 Понедельник, 3 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В некоторых селах Никольского и Сосновоборского районов временно отключат газ

13:30 | 03.07.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Газоснабжение некоторых населенных пунктов Никольского и Сосновоборского районов Пензенской области будет приостановлено на 4 часа в четверг, 20 июля.

В некоторых селах Никольского и Сосновоборского районов временно отключат газ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», эта мера необходима в связи с проведением плановых ремонтных работ компанией «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

В Никольском районе отключение затронет абонентов, проживающих в городе Никольске, селах Ахматовка, Базарная Кеньша, Большое Пермиево, Зеленодольское, Карамалы, Кравково, Лопуховка, Маис, Новая Селя, Прудное, Серман, Старая Селя и Столыпино, деревнях Маховка, Покровка и Субботино, а также на железнодорожной станции Ночка.

Кроме того, будет приостановлено газоснабжение сел Архангельское, Вачелай, Кряжимское, Малая Садовка, Нижний Мывал, Николо-Барнуки, Озерки, Русский Качим, Сюзюмское, Шкудим и Шугурово Сосновоборского района.

Планируется, что во всех этих населенных пунктах газа не будет с 9.00 до 13.00.
Актуальное
Читайте также
Пензенские коммунисты определятся с кандидатами на выборы 15 июля В Сурске проверят законность действий полицейских при задержании нетрезвого водителя
Абоненты «МегаФона» смогут пользоваться безлимитным интернетом более чем в 40 странах На пензенских таксистов за месяц составлено более 400 протоколов
Продажа билетов в пензенские музеи через интернет повысит посещаемость — Иван Белозерцев Губернатор поручил привести в порядок территорию от Олимпийской аллеи до дома офицеров
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама