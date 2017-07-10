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Некоторые села Мокшанского и Никольского районов ждет плановое отключение газа

14:56 | 10.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Газоснабжение некоторых населенных пунктов Мокшанского и Никольского районов Пензенской области будет временно приостановлено в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.

Некоторые села Мокшанского и Никольского районов ждет плановое отключение газа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», выполнять их будут специалисты компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Во вторник, 25 июля, отключение затронет абонентов, проживающих в селах Беликово, Бибиково, Засечное, Муратовка, Сумароково, Хоненево, Юлово и деревне Черниговка Мокшанского района, а на следующий день — в селах Алексеевка, Долгоруково, Знаменское, Михайловка, Плесс, Марфино, Подгорное, Потьма, Скачки, Чернозерье, Широкоис, поселках Волынский, Заводской, Медаевка, Потьминский и Ясная Поляна.

В четверг, 27 июля, плановое отключение ждет населенные пункты Никольского района — поселок Сура, села Аришка, Ильмино, Исаевка, Казарка, Мичкас, Нижний Шкафт, Тюнярь и Усть-Инза.

Планируется, что ремонтные работы будут проведены в период с 9.00 до 16.00.
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