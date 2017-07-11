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«МУП Ленинского района» заплатит штраф за невыполнение требований должностного лица

08:59 | 11.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено ООО «МУП Ленинского района» за невыполнение требований сотрудника управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

«МУП Ленинского района» заплатит штраф за невыполнение требований должностного лица

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«10 апреля законный представитель ООО «МУП Ленинского района» не явился для проведения осмотра подвального помещения жилого здания на улице Захарова, 1, и для участия в проведении замеров уровня шума в помещении квартиры. Вследствие этого доступ в подвал, где размещено оборудование системы отопления, для осмотра и его последующего отключения не был обеспечен», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что о дате, месте, времени и условиях проведения замеров уровня шума ООО «МУП Ленинского района» было уведомлено телефонограммой.

«Таким образом, ООО «МУП Ленинского района» умышленно не выполнило законное требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении», — резюмировали в пресс-службе.
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