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В Кузнецке 7 августа определят подрядчиков, которые займутся благоустройством дворов

09:19 | 27.07.2017 | ЖКХ

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Кузнецк, 27 июля 2017. PenzaNews. Конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение работ по благоустройству 10 дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кузнецк на 2017 год» состоятся в понедельник, 7 августа.

В Кузнецке 7 августа определят подрядчиков, которые займутся благоустройством дворов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, после заключения контракта подрядчики начнут работы по асфальтированию во дворах домов №2А на улице Манторова, №11А на улице Октябрьской, №50 на улице Победы, №47 и №49 на улице Маяковского, №58 и №151 на улице Белинского, №25 на улице Калинина, № 236 на улице Рабочей и №55 на улице Осипенко.

«Кроме того, были заключены два прямых договора на ремонт сетей дворового освещения по адресам: Маяковского, 49, и Рабочая, 236. По информации МУП «Горэлектросеть», работы уже выполнены», — отметили в администрации Кузнецка.

В пресс-службе напомнили, что всего в 2017 году в программу по благоустройству вошло 18 дворов.
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