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Алексей Николаев возглавит отдел городского хозяйства мэрии Кузнецка

15:15 | 11.08.2017 | ЖКХ

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Кузнецк, 11 августа 2017. PenzaNews. Алексей Николаев признан победителем конкурса на замещение должности начальника отдела городского хозяйства администрации Кузнецка Пензенской области, состоявшегося в пятницу, 11 августа.

Алексей Николаев возглавит отдел городского хозяйства мэрии Кузнецка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, до настоящего времени он работал главным специалистом данного отдела.

«В 2012 году Алексей Николаев поступил на службу в администрацию Кузнецка ведущим специалистом, в декабре 2015 года был переведен на должность главного специалиста. В том же году по итогам конкурса, проводимого ассоциацией «Совет муниципальных образований Пензенской области», его признали лучшим специалистом в сфере коммунального хозяйства», — отметили в администрации города.
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