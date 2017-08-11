Алексей Николаев возглавит отдел городского хозяйства мэрии Кузнецка ЖКХ Кузнецк, 11 августа 2017. PenzaNews. Алексей Николаев признан победителем конкурса на замещение должности начальника отдела городского хозяйства администрации Кузнецка Пензенской области, состоявшегося в пятницу, 11 августа. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, до настоящего времени он работал главным специалистом данного отдела. «В 2012 году Алексей Николаев поступил на службу в администрацию Кузнецка ведущим специалистом, в декабре 2015 года был переведен на должность главного специалиста. В том же году по итогам конкурса, проводимого ассоциацией «Совет муниципальных образований Пензенской области», его признали лучшим специалистом в сфере коммунального хозяйства», — отметили в администрации города. Нашли ошибку в тексте?

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