Котельную санатория Кирова передадут в безвозмездное пользование МУП по очистке города ЖКХ

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Администрация Пензы и ООО «Сосновый лес» договорились о передаче котельной санатория имени С.М. Кирова в безвозмездное пользование МУП по очистке города на предстоящий отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Семенов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Новый собственник котельной санатория имени Кирова ООО «Сосновый лес» отказывается осуществлять отопление МКД [многоквартирного дома] по улице Грибоедова, 4. […] Администрацией города Пензы достигнута договоренность с ООО «Сосновый лес» о передаче в безвозмездное пользование котельной в МУП по очистке города для ее надлежащей эксплуатации в отопительный сезон», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области в понедельник, 4 сентября.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев пояснил, что ранее планировалось построить для дома на улице Грибоедова модульную котельную, однако это повлекло бы большие затраты.

«МУП по очистке города будет отапливать не только этот дом, но и здания и сооружения санатория имени Кирова», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проблема с отоплением дома №4 на улице Грибоедова, который подключен к котельной имени С.М. Кирова, обострилась в апреле 2017 года, когда собственник лечебно-профилактического учреждения прекратил подачу тепла и горячей воды.

Отопление и ГВС вскоре восстановили по договоренности с администраций Пензы, однако было решено рассмотреть варианты строительства модульной котельной или перевода дома на индивидуальное отопление.

В августе мэр Виктор Кувайцев поручил представителям управления ЖКХ Пензы обратиться к собственникам котельной с просьбой о передаче ее в пользование муниципалитета на предстоящий отопительный сезон.