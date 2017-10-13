В Кузнецке 16 октября начнут расчищать территорию под станцию обезжелезивания воды ЖКХ

Кузнецк, 13 октября 2017. PenzaNews. Работы по расчистке территории для строительства станции обезжелезивания воды будут начаты в Кузнецке Пензенской области с понедельника, 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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По данным городской администрации, затем подрядчик займется заливкой фундамента.

План работ мэр Кузнецка Сергей Златогорский обсудил с представителями компании «УСП Компьюлинк» и подрядной организации «Стройзаказ» в ходе выездного совещания, проведенного на водозаборе «Южный» в пятницу, 13 октября.

Он поручил руководителю МУП «Горводоканал» Валерию Горину усилить охрану режимного объекта и оказывать содействие в сопровождении строительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2017 года депутаты собрания представителей Кузнецка Пензенской области приняли решение о заключении концессионного соглашения в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города с компанией «УСП Компьюлинк».

Согласно документу, концессионеру за счет собственных средств необходимо построить две станции обезжелезивания воды мощностью 10 тыс. кубометров в сутки и канализационно-насосную станцию в течение 2017–2018 годов.

Общий объем инвестиций составит около 160 млн. рублей.