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Прорыв на Чкалова в Пензе будет устранен в кратчайшие сроки — «Т Плюс»

12:02 | 12.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Специалисты АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» намерены устранить повреждения на тепломагистрали на улице Чкалова в кратчайшие сроки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

Прорыв на Чкалова в Пензе будет устранен в кратчайшие сроки — «Т Плюс»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На данный момент температура в зданиях и помещениях соответствует нормативам. В случае возникновения вопросов, связанных с включением отопления, следует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (8412) 20-98-80», — пояснили в компании.

В пресс-службе уточнили, что специалисты ведут мониторинг ситуации, оповещены аварийные службы и надзорные ведомства.

«Энергетики приносят потребителям извинения за причиненные неудобства», — отметили в «Т Плюс».

В пресс-службе добавили, что ремонтные работы по устранению прорыва на участке тепломагистрали №22 идут с 2.00 — на месте находятся специализированные бригады, укомплектованные необходимой спецтехникой и материалами.

«В зону отключения вошли дома по улицам Чкалова, Куйбышева, Богданова, Красной — 67 жилых домов, три детских сада, столько же школ и пять больниц», — уточнили в филиале.
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