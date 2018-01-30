В Заречном опрос по выбору территории для благоустройства продлится по 9 февраля ЖКХ

Заречный, 30 января 2018. PenzaNews. Опрос, предваряющий рейтинговое голосование по результатам которого будут выбраны возможные общественные территории для благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», продлится в Заречном по 9 февраля.

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Как сообщает городское управление общественных связей, он одновременно проводится на нескольких интернет-ресурсах, в частности, на портале «Город Z», а также в группах газеты «Заречье сегодня» в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Кроме того, опрос организован на базе нескольких учреждений. Специальные урны установлены в администрации Заречного, дворце культуры «Современник», центральной городской библиотеке, а также многофункциональном центре и ФОКе «Лесной».

Список из девяти позиций с возможностью предложить свой вариант находится прямо на урнах.

По результатам опроса будут определены три территории, которые вынесут на рейтинговое голосование в марте 2018 года.

По его итогам станет известно, что именно в Заречном благоустроят с использованием средств федерального бюджета.