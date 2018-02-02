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Ремонтная программа «Пензаэнерго» в 2018 году начнется раньше обычного

10:19 | 02.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» приступят к исполнению ремонтной программы 2018 года в ближайшее время, как только будут поставлены необходимые материалы и оборудование. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

Ремонтная программа «Пензаэнерго» в 2018 году начнется раньше обычного

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ранний старт ремонтных работ, который запланирован на два месяца раньше обычного, связан с проведением в этом году чемпионата мира по футболу в зоне технологической ответственности «МРСК Волги». В феврале и марте энергетики будут производить только те работы, которые допустимо осуществлять в условиях низкой температуры воздуха, и только на тех объектах, вывод в ремонт которых не поставит надежность электроснабжения потребителей под угрозу. В ближайшее время будет осуществляться замена оборудования на определенных участках воздушных линий (ВЛ) и расчистка просек охранных зон ВЛ», — пояснили в «Пензаэнерго».

В пресс-службе уточнили, что в 2018 году в компании планируют отремонтировать почти 6 тыс. км линий напряжением 0,4−10 кВ и около 1,5 тыс. км ВЛ 35−110 кВ, при этом энергетики заменят свыше 4 тыс. деревянных и железобетонных опор, примерно 10,5 тыс. линейных изоляторов, а также 66,5 км провода и 6,6 км грозозащитного троса.

«Помимо этого, в рамках ремонтной кампании 2018 года отремонтируют 876 трансформаторных подстанций 10/6/0,4 кВ. Капитальный ремонт планируется провести на 89 подстанциях напряжением 110/35/10/6 кВ. В рамках выполнения работ на объектах 35−110 кВ будет отремонтировано 197 выключателей 6−110 кВ, 346 отделителей, короткозамыкателей, разъединителей, заменено 198 опорно-стержневых изоляторов», — добавили в компании.

В филиале ПАО «МРСК Волги» отметили, что в соответствии с утвержденной перспективной программой расчистки просек воздушных линий на 2018 год в рамках инвестиционной и ремонтной программ в филиале «Пензаэнерго» намечены работы по расчистке и расширению трасс ВЛ в объеме почти 1,3 тыс. га.
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