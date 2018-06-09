Жителей Кузнецкого и Сосновоборского района предупредили о плановом отключении газа ЖКХ

Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Жители некоторых населенных пунктов Кузнецкого и Сосновоборского района Пензенской области останутся без газа на несколько часов во вторник, 26 июня.

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Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с проведением ремонтных работ специалистами ООО «Газпром трансгаз Самара».

Так, с 8.00 до 20.00 будет приостановлено газоснабжение в городе Кузнецке, поселке Евлашево, селах Алексеевка, Бестянка, Благодатка, Большой и Малый Труев, Казаковка, Каменка, Козляковка, Марьевка, Монастырское, Нижнедубенск, Никольское, Первое Тарлаково, Поселки, Сухановка, Татарский Канадей, Тихменево, Ульяновка, Чибирлей, Шишовка и Явлейка.

В это же время без газа останутся абоненты Сосновоборска и сел Тешнярь, Пичилейка, Нижняя Липовка, Средняя Липовка и Индерка.