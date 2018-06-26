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В Сердобском районе прокуратура добилась проведения регулярных проверок питьевой воды

10:09 | 26.06.2018 | ЖКХ

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Сердобск, 26 июня 2018. PenzaNews. Предприятия, осуществляющие центральное холодное водоснабжение на территории муниципальных образований Сердобского района Пензенской области, после вмешательства прокуратуры довели периодичность контроля качества воды до установленной законодательством.

В Сердобском районе прокуратура добилась проведения регулярных проверок питьевой воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работниками МУП ЖКХ Рощинского сельсовета, МУП ЖКХ «Сокольское», МУП ЖКХ «Универсал» Кировского сельсовета и МУП ЖКХ Мещерского сельсовета нарушались сроки проведения производственного контроля качества питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде руководители предприятий оштрафованы на 2 тыс. рублей каждый.

«По результатам рассмотрения внесенных прокурором района представлений об устранении выявленных нарушений к дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица», — добавила собеседница агентства.

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