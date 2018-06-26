В Сердобском районе прокуратура добилась проведения регулярных проверок питьевой воды ЖКХ

Сердобск, 26 июня 2018. PenzaNews. Предприятия, осуществляющие центральное холодное водоснабжение на территории муниципальных образований Сердобского района Пензенской области, после вмешательства прокуратуры довели периодичность контроля качества воды до установленной законодательством.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работниками МУП ЖКХ Рощинского сельсовета, МУП ЖКХ «Сокольское», МУП ЖКХ «Универсал» Кировского сельсовета и МУП ЖКХ Мещерского сельсовета нарушались сроки проведения производственного контроля качества питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде руководители предприятий оштрафованы на 2 тыс. рублей каждый.

«По результатам рассмотрения внесенных прокурором района представлений об устранении выявленных нарушений к дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица», — добавила собеседница агентства.