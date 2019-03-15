В областную галерею почета работников ЖКХ в Пензе занесены 30 предприятий и передовиков ЖКХ

Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Десять предприятий и 20 передовиков занесены в галерею почета работников жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, обновленную в преддверии профессионального праздника.

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От лица предприятий свидетельства о занесении на доску почета получили директор ООО «Кристалл один» Мокшанского района Анна Чевтаева, глава МУП «Водоканал» города Кузнецка Валерий Горин, руководитель ООО «Аква Сервис» Кузнецкого района Олег Морозов, гендиректор зареченского ООО «ЭнергоПромРесурс» Илья Байдаров и директор ООО «ПензаЖилСервис» Юрий Толстоухов.

Также их получили директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев, руководитель МУП «Пензенские бани» Петр Беденак, глава ОАО «Жилье-11» по обслуживанию жилого фонда Дмитрий Мещеряков, гендиректор ОАО «Энергоснабжающее предприятие» Евгений Попов и гендиректор ООО «Управляющая компания «Надежда-6» Нябиулла Керимов.

В числе передовиков производства отмечены заместитель начальника отдела правовой, кадровой и организационной работы управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Ольга Авдеева, начальник дорожно-эксплуатационного цеха МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» Заречного Сергей Киселев, тракторист МУП «Керенское ЖКХ» Вадинского района Сергей Кузин и дворник ООО «Жилищное хозяйство «Ясенки» города Сердобска Любовь Шубина.

Также награждены контролер ООО «Водоснаб» Башмаково Валентина Лебешова, механизатор МУП «Сура» Сосновоборского района Али Мавлютова, рабочий по благоустройству ООО «Радикс» Мокшанского района Андрей Нырков, разнорабочий ООО «Чистый город» Нижнеломовского района Виталий Тунин и мастер участка канализационной сети МУП «Водоканал» Кузнецка Сергей Стукалин.

Свидетельства вручены оператору газовой котельной МУП «Ленинский ЖЭУ» Пензенского района Ольге Яковлевой, рабочим МУП «Зеленое хозяйство» Марии Северьяновой и Николаю Кожевникову, сантехнику ООО «Сура-Сервис» Пензы Николаю Фадееву, плотнику ООО «Согласие и доверие» Андрею Кулаеву, дорожному рабочему МУП «Пензадормост» Нине Макаровой и мастеру МУП «Жилье-22» по обслуживанию жилого фонда Евгению Моторину.

Помимо этого, в торжественной обстановке награждены водитель пензенского ООО «Экоград» Дмитрий Косцинявичус, мастер теплового участка МКП «Теплоснабжение города Пензы» Николай Мызин и старший слесарь МУП по очистке города Александр Корнаухов.

Кроме того, в галерею почета занесен водитель ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» Шемышейского района Василий Качкуркин, которому во время церемонии свидетельство не вручалось.