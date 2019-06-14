В Пензе будут докупать до 15 кв. метров при переселении людей из ветхого жилья в новое ЖКХ

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Дополнительная мера социальной поддержки установлена в Пензе для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации региональной адресной программы по этапу 2019 года. Соответствующее решение принято в ходе 58-й внеочередной сессии гордумы в пятницу, 14 июня.

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Она предусматривает возможность предоставления этим гражданам жилого помещения большей площади, но не более чем на 15 кв. метров. При этом разница в стоимости жилых помещений взиматься не будет.

«Связано это с тем, что мы расселяем зачастую негабаритные квартиры», — пояснил вице-мэр Юрий Ильин, выступая по данному вопросу.

Он отметил, что, например, площадь комнат в домах на улицах Ударной и Кулибина составляет около 12 кв. метров, но по современным строительным нормам нельзя возвести или приобрести для участников программы жилье такой же площади.

Заместитель главы администрации города добавил, что в рамках меры соцподдержки бесплатно будет предоставляться дополнительно до 15 кв. метров.

По словам Юрия Ильина, по этапу 2019 года на эти цели потребуется, по предварительным подсчетам, около 66 млн. рублей, из них расходы жителей составят 1 млн. 200 рублей.

«15 кв. метров — это не постоянная величина», — подчеркнул вице-мэр, пояснив, что в зависимости от площади старой квартиры докупать могут и меньше, например, 2 кв. метра.

Решение поддержали 25 из 26 депутатов, присутствующих на сессии.