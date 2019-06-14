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Мэр Пензы назвал причину неприятного запаха на улице Московской

11:41 | 14.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Содержимое фекальной канализации, попадающее в ливневую на улице Московской в Пензе, является причиной неприятного запаха, который периодически чувствуется в центре города. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Мэр Пензы назвал причину неприятного запаха на улице Московской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Запах, сами знаете, какой бывает», — сказал он в ходе 58-й внеочередной сессии городской думы в пятницу, 14 июня.

Глава администрации Пензы подчеркнул, что в ближайшее время будут проинспектированы все врезки в систему канализации с целью выявления лиц, осуществивших незаконное подключение.

В свою очередь заместитель главы города Иван Краснов выразил надежду на то, что фамилия виновного будет предана огласке, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем.

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