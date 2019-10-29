Энергетики призвали горожан напомнить детям о правилах безопасности вблизи объектов ЖКХ ЖКХ

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Специалисты филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Пензе и Саранске, обратились к жителям с призывом напомнить детям о правилах безопасности при нахождении вблизи энергообъектов.

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«Особенно это актуально во время школьных каникул и в преддверии долгих выходных. Нередко на улице дети проводят досуг на воздушных теплотрассах, исследуют места разрытий, заглядывают под крышку люков или наступают на нее, проявляя беспечность. Все это несет потенциальную опасность», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой организации.

В нем подчеркивается, что при обнаружении открытых колодцев и люков, а также парения из них, выхода воды на поверхность, повреждений изоляционного слоя теплосетей следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 05 или по телефонам АО «Т Плюс теплосеть Пенза»: (8412) 20-98-79 и 20-98-80.