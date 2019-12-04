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Специалисты компании «ЕЭС-Гарант» заменят около 200 уличных ламп в Чемодановке

15:10 | 04.12.2019 | ЖКХ

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Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Специалисты пензенского филиала ООО «ЕЭС-Гарант», входящего в группу «Т Плюс», в рамках энергосервисного контракта по модернизации уличного освещения села Чемодановка Бессоновского района заменят около 200 устаревших ламп на современные светодиодные.

Специалисты компании «ЕЭС-Гарант» заменят около 200 уличных ламп в Чемодановке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По сообщению пресс-службы компании, стоимость работ оценивается в 6 млн. рублей, при этом они будут выполнены без расходования бюджетных средств.

В 2018 году сотрудники ООО «ЕЭС-Гарант» заменили около 600 ламп уличного освещения в поселке Башмаково Пензенской области, а также установили более 100 новых фонарей, что позволило районным властям сэкономить примерно 17 млн. рублей.

ООО «ЕЭС-Гарант» — энергосбытовая и энергосервисная компания. Входит в группу «Т Плюс».

Основные виды деятельности — поставка электроэнергии, природного газа, услуги по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Офисы и представительства компании расположены во Владимирской, Ивановской, Кировской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской областях, а также в Коми, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии и Пермском крае.

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