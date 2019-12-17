EN
19:56:09 Вторник, 17 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Частные дома в районе Бугровки остались без воды из-за коммунальной аварии

11:48 | 17.12.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Подача холодного водоснабжения в частном секторе на территории микрорайона Бугровка города Пензы приостановлена в связи с коммунальной аварией.

Частные дома в районе Бугровки остались без воды из-за коммунальной аварии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова, в зону отключения попали дома на улицах Гастелло, Маресьева, Громова, Производственной, а также на проезде Громова и частично на проезде Маресьева.

«В настоящий момент специалисты компании осуществляют ремонтно-восстановительные работы. К концу текущего дня планируется завершить мероприятия по устранению утечки», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что сразу после окончания ремонта холодное водоснабжение будет восстановлено.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе открыт новый производственный корпус «Моторных технологий» Многодетная мать из Чаадаевки осуждена за вовлечение детей в занятие попрошайничеством
Жительница Пензы лишилась 60 тыс. рублей после установки мобильного приложения Названа возможная причина смертельного пожара в Пачелмском районе
Прокуратура сочла незаконным отказ мэрии Пензы предоставить землю предпринимателю В Пензе сотрудники Росгвардии вернули матери пропавшего ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама