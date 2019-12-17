Частные дома в районе Бугровки остались без воды из-за коммунальной аварии ЖКХ

Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Подача холодного водоснабжения в частном секторе на территории микрорайона Бугровка города Пензы приостановлена в связи с коммунальной аварией.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова, в зону отключения попали дома на улицах Гастелло, Маресьева, Громова, Производственной, а также на проезде Громова и частично на проезде Маресьева.

«В настоящий момент специалисты компании осуществляют ремонтно-восстановительные работы. К концу текущего дня планируется завершить мероприятия по устранению утечки», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что сразу после окончания ремонта холодное водоснабжение будет восстановлено.