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В Пензе на улице Уфимской заменят 400 метров трубопровода

10:30 | 22.01.2020 | ЖКХ

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Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Специалисты ООО «Горводоканал» заменят 400 метров старой стальной трубы на полипропиленовую на улице Уфимской в Пензе, где износ участка сетей холодного водоснабжения неоднократно приводил к аварийным ситуациям. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе на улице Уфимской заменят 400 метров трубопровода

Фото: Penza-gorod.ru

В мэрии уточнили, что работы, которые выполняются при помощи современной установки «Юникон-ТР2-80», стартовали в минувший вторник, 21 января.

«Не прибегая к многочисленным разрытиям на месте производства работ, весь процесс проводится методом разрушения старого трубопровода с одновременной прокладкой нового», — пояснили в пресс-службе.

В администрации Пензы добавили, что водопровод обеспечивает водой более 30 абонентов.

«Как только будут проложены новые сети, сотрудники ресурсоснабжающей организации займутся переврезками, а затем — благоустройством территории», — сказали в мэрии.

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