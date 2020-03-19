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Вторую станцию обезжелезивания в Кузнецке начнут строить в 2020 году

09:10 | 19.03.2020 | ЖКХ

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Москва, 19 марта 2020. PenzaNews. Строительство второй станции обезжелезивания, которое оценивается примерно в 66 млн. рублей, будет начато в Кузнецке Пензенской области в 2020 году. Соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева и губернатора Ивана Белозерцева, состоявшейся в Москве вечером в минувшую среду, 18 марта.

Вторую станцию обезжелезивания в Кузнецке начнут строить в 2020 году

Фото: Pnzreg.ru

Кроме того, стороны обсудили планы по строительству водозаборного узла в Бессоновке, которое также намечено начать в текущем году.

Помимо этого, губернатор проинформировал министра о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» — о расселении аварийного фонда в Кузнецке, Сурске и Каменке, введении в эксплуатацию более 837 тыс. кв. метров жилья, а также строительстве школы в Пензе и автодороги.

«В этом году запланировано строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену с дневным стационаром, строительство двух МКД [многоквартирных домов] по переселению из ветхого фонда», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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