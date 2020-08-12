Компания «Т Плюс» направила около 3 млн. рублей на капремонт котла ТЭЦ-1 в Пензе ЖКХ

Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Группа «Т Плюс» направила около 3 млн. рублей на капитальный ремонт котла №8 пензенской ТЭЦ-1. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 12 августа.

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«Специалисты АО «ЭнергоремонТ Плюс» проведут работы по замене трубопровода продувки пароперенагревателя, диагностике металла, а также отремонтируют поверхности нагрева и арматуры», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что ремонт котла производительностью 220 т/ч, стартовавший 10 августа, продлится по 16 сентября.

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Как отметил заместитель технического директора пензенской ТЭЦ-1 Павел Дильман, котел №8 относится к основному оборудованию станции, которое используется при подготовке теплоносителя для централизованного теплоснабжения города.

«Процесс выполнения ремонтных работ не повлияет на подачу горячего водоснабжения жителям и предприятиям», — подчеркнул он.

Группа «Т Плюс» приступила к ремонтной кампании в Пензе перед окончанием отопительного сезона.

Всего в 2020 году предприятие намерено вложить в источники генерации — ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельную «Арбеково» — 200 млн. рублей. Основной объем работ запланирован на ТЭЦ-1.

К настоящему времени завершен капремонт дымовых труб №1 и №3. Продолжаются работы на одной из наиболее мощных по производительности турбин. Ведется текущий ремонт вспомогательного и основного энергетического оборудования.