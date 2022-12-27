По факту порыва на участке трубопровода системы теплоснабжения на улице Урожайной в Пензе организована проверка ЖКХ

Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проведение проверки по факту прорыва на участке трубопровода системы теплоснабжения на улице Урожайной в Пензе.

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«В ходе проверочных мероприятий будет установлена причина возникновения порыва, дана оценка деятельности коммунальных служб по своевременному и качественному его устранению, а также соблюдению ресурсоснабжающей организацией требований действующего законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг надлежащего качества», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в настоящее время порыв ликвидирован, теплоснабжение восстановлено.