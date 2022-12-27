Прокуратура проверила организацию водоснабжения жителей домов на улице Аустрина в Пензе ЖКХ

Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. Прокуратура провела проверку после появления в СМИ информации о неоднократном прекращении водоснабжения жителей домов на улице Аустрина в Пензе в период с 22 ноября по 7 декабря.

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«Установлено, что причиной прекращения подачи воды стали порывы на сетях холодного водоснабжения. При этом ООО «Горводоканал» как гарантирующая организация не приняло полный комплекс мер по своевременному выявлению и устранению причин ненадлежащего водоснабжения жителей указанной улицы. В нарушение требований федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» администрация Октябрьского района Пензы не организовала подвоз жителям питьевой воды на время отсутствия централизованного водоснабжения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по результатам проверки прокурор Октябрьского района Пензы внес представления главе администрации района и руководителю ООО «Горводоканал».

«В отношении должностного лица гарантирующей организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В настоящее время водоснабжение жителей домов на улице Аустрина в Пензе восстановлено в полном объеме», — сказала собеседница агентства.