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В Пензе у водителя такси в дороге случился эпилептический припадок

09:53 | 03.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Страдающий эпилепсией водитель пензенского такси подверг опасности жизнь двоих пассажиров: в пути следования на проходящей вдоль Олимпийской аллеи дороге у него случился припадок, он потерял контроль над машиной, в результате чего автомобиль едва не выехал на встречную полосу.

В Пензе у водителя такси в дороге случился эпилептический припадок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как стало известно ИА «PenzaNews», инцидент произошел в минувший понедельник, 2 января, около 16.00.

Молодая пара вызвала такси через диспетчерскую службу по телефону: +7 (8412) 90-60-90, после чего на вызов приехал автомобиль «Renault Logan» с госномером Р140АР 58RUS.

В какой-то момент пассажиры почувствовали, что водитель стал вести себя неадекватно, в том числе давя на газ, не переключив передачу, а также вцепившись в руль.

После того, как появились судороги, мужчина, сам того не осознавая, вывернул руль таким образом, что машина начала выезжать навстречу транспорту, шедшему в противоположном направлении.

Молодой человек, сидевший на переднем пассажирском сиденье, быстро среагировал и сумел увести автомобиль на правую обочину, что позволило избежать трагических последствий.

К этому времени у водителя изо рта пошла кровь, что еще больше напугало пассажиров, которые были явно не готовы к такому развитию событий во время обычной поездки на такси. Они вызвали бригаду скорой помощи и проинформировали о случившемся диспетчера службы такси, направившего за ними вторую машину.

Прибывшие на место врачи оказали водителю необходимую помощь — судороги прошли, однако мужчина еще некоторое время был не в себе, не осознавая, что произошло.

По имеющейся информации, пассажиры такси не исключают возможности обращения в суд с иском о возмещении морального ущерба в связи с пережитым стрессом, а также в контролирующие инстанции — для организации проверки допуска водителей такси к работе.
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