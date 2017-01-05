Полиция ищет в Пензе глухонемого подростка с iPhone Происшествия

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции принимают меры по установлению местонахождения 16-летнего глухонемого Максима Замахина, ушедшего из дома в селе Засечном Пензенской области поздно вечером 30 декабря и до настоящего времени не вернувшегося обратно.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приметы: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в куртку бордового цвета, серый пуловер с рисунком в виде черепа, синюю футболку с белыми полосами на груди, джинсы и темно-коричневые ботинки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что при себе подросток имел рюкзак темно-синего цвета, паспорт гражданина РФ на свое имя, iPhone и справку об инвалидности.