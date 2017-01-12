В Заречном пьяный лихач на «Land Cruiser» повредил 12 машин

Как сообщает газета «Заречье сегодня», сначала нетрезвый автомобилист врезался в «Renault Logan», припаркованный напротив дома №5 на улице Заречной, после чего переместился в 18-й микрорайон.
Во двор улицы Озерской он въехал со стороны дома №20/2 и, двигаясь вдоль нескольких домов, помял 11 машин.
По словам очевидцев, затем внедорожник пронесся под аркой и на выезде у дома №18 на улице Озерской лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Mercedes».
«Сотрудники ОГИБДД, оперативно выехавшие на место происшествия, задержали водителя в 18-м микрорайоне. Результаты медэкспертизы подтвердили, что водитель «Toyota» находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших в ДТП нет», — сообщил начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД по ЗАТО Заречный Максим Ботяновский.
В настоящее время по факту ДТП организована проверка.
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