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Мужчина едва не замерз посреди Сурского водохранилища под Пензой из-за поломки снегохода

12:40 | 16.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Спасатели помогли жителю села Алферьевка Пензенской области, который стал замерзать посреди Сурского водохранилища из-за поломки снегохода.

Мужчина едва не замерз посреди Сурского водохранилища под Пензой из-за поломки снегохода

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, сигнал от мужчины с просьбой о помощи поступил на пульт дежурного в 19.30 минувшего воскресенья, 15 января.

«Спасатели выдвинулись на снегоходе с санями к предполагаемому месту его нахождения. В ходе поисковых работ, усложнившихся темным временем суток и водой под снегом на льду водохранилища, человек был обнаружен и вместе со снегоходом доставлен к месту жительства», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что медицинская помощь мужчине не потребовалась.
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