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Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с экскаватором в Пензе

11:40 | 24.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Личности большинства погибших и пострадавших в результате столкновения автомобиля «Chevrolet Tahoe» и экскаватора, произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в черте Пензы накануне, установлены.

Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с экскаватором в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как стало известно ИА «PenzaNews», в аварии погибли двое мужчин — 1957 и 1986 годов рождения. Они скончались на месте происшествия.

Травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек. В их числе — мужчины 1986, 1989 и 1996 годов рождения, а также женщины 1968 и 1983 годов рождения.

Личность одной пострадавшей пассажирки пока устанавливается.

Все пострадавшие госпитализированы в пензенскую городскую клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днем 24 января на 643 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы произошло столкновение автомобиля «Chevrolet Tahoe» с экскаватором. Ковш буквально срезал крышу внедорожника.

Первоначально сообщалось о двух погибших и трех пострадавших, однако впоследствии стало известно, что количество людей, получивших травмы в аварии, больше.
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