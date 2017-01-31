16:00:29 Вторник, 31 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области молодая семья развела огонь в машине в ожидании помощи спасателей

13:23 | 31.01.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Молодая семья с ребенком, попавшая в беду в сильный мороз на дороге в Пензенской области, развела огонь в металлической банке прямо в салоне автомобиля «ВАЗ-2110», чтобы дождаться помощи спасателей.

В Пензенской области молодая семья развела огонь в машине в ожидании помощи спасателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Инцидент произошел еще 22 января, однако широкой общественности о нем стало известно только сейчас.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, поломка двигателя отечественной машины произошла поздним вечером на трассе «Кирсанов — Ртищево» возле деревни Аннино в Тамалинском районе.

Глава семьи попросил помощи по номеру «112», а диспетчер передал сведения о замерзающих на дороге людях в районную администрацию.

Водители-спасатели Евгений Малахов и Анатолий Воробьев во главе с начальником отряда Игорем Максимкиным немедленно выехали на место происшествия на специальном автомобиле «ЗИЛ-131», принадлежащем муниципальной пожарной части. По прибытии было принято решение отбуксировать машину в райцентр на теплую стоянку.

В Тамале водитель главы администрации района Денис Луночкин определил причину поломки, заменил оборвавшийся ремень газораспределительного механизма и завел двигатель.

Отогревшись, семья продолжила свой путь в Саратовскую область, куда родители с ребенком ехали из Москвы. Добравшись до дома, они позвонили своим спасителям и поблагодарили за оперативные и профессиональные действия.

Комментируя данный инцидент, заместитель начальника отдела гражданской защиты населения и пожарной безопасности управления ЖКХ и ГЗН региона Заур Юсупов отметил, что зимой при гололеде и сильных морозах такие случаи нередки.

«В данный момент тамалинские муниципалы оказывают помощь водителю московского большегрузного автомобиля «МАЗ», слетевшего в кювет. Подразделения муниципальной пожарной охраны всегда готовы прийти на помощь терпящим бедствие на федеральных трассах и межобластных автодорогах автомобилистам», — пояснил он.
Актуальное
Читайте также
В пензенской горбольнице №6 завершен ремонт отделения оториноларингологии Пензенская область получит 47 млн. рублей на высокотехнологичную медпомощь
Стала известна программа празднования 70-летия отечественного хоккея в Пензе В Пензе еще 13 классов закрыли на карантин
Житель Заречного отделался условным сроком за сообщение о готовящемся взрыве на КПП Мэр Пензы возглавил медиарейтинг глав администраций столиц регионов ПФО за 2016 год
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама