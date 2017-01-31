В Пензенской области молодая семья развела огонь в машине в ожидании помощи спасателей Происшествия

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Молодая семья с ребенком, попавшая в беду в сильный мороз на дороге в Пензенской области, развела огонь в металлической банке прямо в салоне автомобиля «ВАЗ-2110», чтобы дождаться помощи спасателей.

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Инцидент произошел еще 22 января, однако широкой общественности о нем стало известно только сейчас.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, поломка двигателя отечественной машины произошла поздним вечером на трассе «Кирсанов — Ртищево» возле деревни Аннино в Тамалинском районе.

Глава семьи попросил помощи по номеру «112», а диспетчер передал сведения о замерзающих на дороге людях в районную администрацию.

Водители-спасатели Евгений Малахов и Анатолий Воробьев во главе с начальником отряда Игорем Максимкиным немедленно выехали на место происшествия на специальном автомобиле «ЗИЛ-131», принадлежащем муниципальной пожарной части. По прибытии было принято решение отбуксировать машину в райцентр на теплую стоянку.

В Тамале водитель главы администрации района Денис Луночкин определил причину поломки, заменил оборвавшийся ремень газораспределительного механизма и завел двигатель.

Отогревшись, семья продолжила свой путь в Саратовскую область, куда родители с ребенком ехали из Москвы. Добравшись до дома, они позвонили своим спасителям и поблагодарили за оперативные и профессиональные действия.

Комментируя данный инцидент, заместитель начальника отдела гражданской защиты населения и пожарной безопасности управления ЖКХ и ГЗН региона Заур Юсупов отметил, что зимой при гололеде и сильных морозах такие случаи нередки.

«В данный момент тамалинские муниципалы оказывают помощь водителю московского большегрузного автомобиля «МАЗ», слетевшего в кювет. Подразделения муниципальной пожарной охраны всегда готовы прийти на помощь терпящим бедствие на федеральных трассах и межобластных автодорогах автомобилистам», — пояснил он.