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В Пензе выясняют обстоятельства гибели 16-летней девушки, упавшей с 12 этажа в «Спутнике»

09:37 | 02.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 16-летней девушки, которая, по предварительным данным, выпала с 12 этажа дома на улице Радужной в микрорайоне «Спутник» под Пензой в минувшую среду, 1 февраля.

В Пензе выясняют обстоятельства гибели 16-летней девушки, упавшей с 12 этажа в «Спутнике»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вечером вблизи одного из жилых домов было обнаружено тело 16-летней девушки с телесными повреждениями, характерными для падения со значительной высоты», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Опрашиваются родители несовершеннолетней и возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.
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