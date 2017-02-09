В Скуратово пенсионерка погибла от отравления угарным газом, ее муж госпитализирован Происшествия

Вадинск, 9 февраля 2017. PenzaNews. 77-летняя жительница деревни Скуратово Вадинского района Пензенской области скончалась, по предварительным данным, от отравления угарным газом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«8 февраля в 18.00 поступила информация о том, что в своем доме обнаружена мертвой женщина без видимых признаков насильственной смерти. Ее муж был госпитализирован с диагнозом «Отравление угарным газом», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что печная заслонка в доме была закрыта.

«Проверку по данному факту проводит Следственный комитет», — резюмировали в пресс-службе.