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Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля «Lada» в Городищенском районе

09:47 | 13.02.2017 | Происшествия

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Городище, 13 февраля 2017. PenzaNews. Мужчина 1974 года рождения, по предварительным данным, получил травмы в результате опрокидывания автомобиля «Lada Kalina» на 714 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области.

Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля «Lada» в Городищенском районе

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 23.55 воскресенья, 12 февраля.

Для ликвидации последствий ДТП от ведомства привлекались три человека и одна единица техники.

В результате происшествия автомобиль получил серьезные механические повреждения — у него оказалась полностью смята передняя часть.

Причины ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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