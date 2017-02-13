Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля «Lada» в Городищенском районе Происшествия

Городище, 13 февраля 2017. PenzaNews. Мужчина 1974 года рождения, по предварительным данным, получил травмы в результате опрокидывания автомобиля «Lada Kalina» на 714 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 23.55 воскресенья, 12 февраля.

Для ликвидации последствий ДТП от ведомства привлекались три человека и одна единица техники.

В результате происшествия автомобиль получил серьезные механические повреждения — у него оказалась полностью смята передняя часть.

Причины ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.