В Сосновоборске при пожаре погибла пожилая пара, их сына удалось спасти Происшествия

Сосновоборск, 14 февраля 2017. PenzaNews. Мужчина 1953 и женщина 1945 года рождения погибли в результате пожара в деревянном доме площадью 48 кв. метров, расположенном на улице Калинина в рабочем поселке Сосновоборск Пензенской области, который произошел в ночь на вторник, 14 февраля.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова, пожарным удалось спасти сына супружеской пары — мужчину 1982 года рождения, который, предположительно, пытался прийти на помощь своим родителям.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались 13 человек и две единицы техники, а также добровольцы — одна единица техники и люди», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что благодаря усилиям пожарных удалось сохранить часть имущества.