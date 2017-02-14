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В Сосновоборске при пожаре погибла пожилая пара, их сына удалось спасти

09:19 | 14.02.2017 | Происшествия

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Сосновоборск, 14 февраля 2017. PenzaNews. Мужчина 1953 и женщина 1945 года рождения погибли в результате пожара в деревянном доме площадью 48 кв. метров, расположенном на улице Калинина в рабочем поселке Сосновоборск Пензенской области, который произошел в ночь на вторник, 14 февраля.

В Сосновоборске при пожаре погибла пожилая пара, их сына удалось спасти

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова, пожарным удалось спасти сына супружеской пары — мужчину 1982 года рождения, который, предположительно, пытался прийти на помощь своим родителям.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались 13 человек и две единицы техники, а также добровольцы — одна единица техники и люди», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что благодаря усилиям пожарных удалось сохранить часть имущества.
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