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Четверо мужчин пострадали при столкновении легковушки и трех грузовиков в Пензе

10:00 | 16.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Четверо мужчин получили травмы при столкновении легкового автомобиля «Kia Ceed» и грузовиков «КамАЗ», «МАЗ» и «Volvo» на 634 км федеральной трассы М5 «Урал» в Пензе утром в четверг, 16 февраля.

Четверо мужчин пострадали при столкновении легковушки и трех грузовиков в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По предварительным данным, в ДТП, произошедшем около 7.30, пострадали мужчины 1969, 1980 и 1983 годов рождения. Личность еще одного травмированного устанавливается.

Для ликвидации последствий случившегося от главного управления МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники.

В социальных сетях пользователи публикуют кадры с места ДТП.

На них видно, что все автомобили получили серьезные механические повреждения. Так, у «Kia» практически полностью смята левая сторона, оторвана крыша и разбито переднее стекло.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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